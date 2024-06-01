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車イス/ネクストコア　グラン
商品番号 Y52191690169
商品名

車イス/ネクストコア　グラン
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーパンク車椅子ネクストコア・グラン標準高床タイプ介助式NEXT-22BーHB令和5年5月末にヤフーショッピングで新品を購入しました。写真、最初の3枚は現物です使用感がありますのでご承知おきください
http://narcologia.ru/goods/ordering626179.html
http://narcologia.ru/goods/enquire697789.html
http://narcologia.ru/goods/plaque558107.html

車イス/ネクストコア　グラン
【松永製作所】ネクストコア-グラン NEXT-12B 超スリム＆超軽量 高床 自走式車椅子 [自走介助兼用] 《非課税》

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ＮＥＸＴ－１２Ｂ ネクストコア・グラン（自走型） – 株式会社 松永製作所

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【松永製作所】ネクストコア-グラン NEXT-12B 超スリム＆超軽量 高床 自走式車椅子 [自走介助兼用] 《非課税》

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高床型 介助用車いす NEXT-22B「ネクストコア-グラン 介助用」-車いす通販のロッキー

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【松永製作所】ネクストコア-グラン NEXT-12B 超スリム＆超軽量 高床 自走式車椅子 [自走介助兼用] 《非課税》

車イス/ネクストコア　グラン
松永製作所 ネクストコア グラン NEXT-22B（介助）-福祉発明品ショップ本店

車イス/ネクストコア　グラン
製作所　ネクストコア-グラン 《高床》 ＮＥＸＴ－１２Ｂ（自走型車いす）

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