車イス/ネクストコア　グラン

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商品詳細
ノーパンク車椅子ネクストコア・グラン標準高床タイプ介助式NEXT-22BーHB令和5年5月末にヤフーショッピングで新品を購入しました。写真、最初の3枚は現物です使用感がありますのでご承知おきください
http://narcologia.ru/goods/ordering626179.html
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http://narcologia.ru/goods/plaque558107.html
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