PM アクティヴァイズ フィットライン　 6缶

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商品詳細
PMアクティヴァイズフィットライン 2缶セット原産国：ドイツアクティヴァイズオキシプラス数量：6缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.5アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。定価6480円/個
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