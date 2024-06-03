リジュベネーションウォーター２箱(50ml×10本)×2

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商品詳細
サプリメント形状···ドリンク剤機能性表示食品[届出番号]F22健康な身体を作るための多様な栄養素がバランスよく配合されているドリンクです\u003c飲み方\u003e 朝か就寝前に１本飲みます。 リジュベネーションウォーター1本50mlをよく振って、コップ150mlの水か白湯に 入れて軽く混ぜて飲みます。朝夕で2本飲まれる方もいらっしゃいます。無味無臭です。賞味期限 2025.02内容量 １本50ml×10本入(1箱)定 価 ￥17,280(税込)
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