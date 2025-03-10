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エレヴェ ピクノジェノール EX 2個セット
商品番号 K37260868988
商品名

エレヴェ ピクノジェノール EX 2個セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品状態】　新品・未開封　賞味期限：2025.03.10【発送】　送料無料【商品説明】　フランス海岸松樹皮から抽出された天然物質【ピクノジェノール】をはじめ、コエンザイムQ10、イソフラボン、ブドウ種子エキス、セレン酵母、βカロチンなど多くの成分を配合しています。■こんな方にオススメします。女性特有の症状にお悩みの方・お肌のトラブルでお悩みの方・生活が不規則な方名称：フランス海岸松樹皮抽出物含有食品原材料：亜鉛酵母、フランス海岸松樹皮抽出物、セレン酵母、ブドウ種子抽出物、イソフラボン含有大豆抽出物、コエンザイムQ10、イチョウ葉エキス末、ビタミンC結晶セルロース、ビタミンE、とうもろこし蛋白質、リン酸カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB16、βカロテン、葉酸内容量：30g（250mg×120粒）保存方法：品質保持のため、高温多湿、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。#エレヴェ#ピクノジェノール#ピクノジェノールex#サプリ#サプリメントサプリメント形状···粒
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