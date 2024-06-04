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レゴ　エディケーション　45681
商品番号 R44036037580
商品名

レゴ　エディケーション　45681
ブランド名 レゴ
特別価格 税込 6,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品。一度開封して確認しました。箱にはテープの剥がれ、キズ、スレ等ございます。説明書無し。画像のものが全てです。知人から譲ってもらいましたがこのタイプは自分でもよくわかりませんのでご理解のある方のみ宜しくお願いします。
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