レゴ　エディケーション　45681

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商品詳細
新品。一度開封して確認しました。箱にはテープの剥がれ、キズ、スレ等ございます。説明書無し。画像のものが全てです。知人から譲ってもらいましたがこのタイプは自分でもよくわかりませんのでご理解のある方のみ宜しくお願いします。
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