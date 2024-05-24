極美品　未使用　ニットプランナー　リボンダウンコート　ビジュー　フリル　フード

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商品詳細
【即購入OK/価格交渉OK/フォロー割有☺︎】✿ブランドニットプランナー✿サイズサイズ100肩幅28身幅30.5袖丈33総丈51フード取り外し可ファー取り外し可平置き実寸✿状態未使用タグ付きクローゼット保管全体的に綺麗ですので、まだまだ気持ちよく沢山着ていただけます✨✿お願い⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿カラー赤レッド#ニットプランナー✿配送コンパクトに折り畳んで最安の方法で発送致します。シワなど気になる方は発送方法の変更もご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···レッド
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