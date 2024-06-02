阪神タイガース　ビールサーバ　レトロ　ARE

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガースアレに向けて！！何年も前の阪神タイガースのビールサーバーになります。使用せずに飾ってあったので新品未使用として出品致しますが写真の通り箱や説明書には汚れがあります。調べても他に出品している人もいないのでかなりレアかと思います。よろしくお願い致します！タル樽野球記念グッズ阪神タイガース優勝記念関西セリーグプロ野球ビアサーバビアサーバーAREあれアレ激レアレトロアンティーク
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