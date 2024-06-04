コンポジットバット　硬式用

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商品詳細
硬式用バットです。84cm900g平均です。汚れや傷はありますが、まだまだ使えるので使っていただきたいです。中古品ですので理解ある方のご購入を希望しています。値下げについてもご希望があればご連絡下さい。ご購入頂いた際には出来る限りではありますが、磨いてお渡しします。宜しくお願いします。
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