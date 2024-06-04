ナイキコート　リアクトヴェイパー　NXT HC

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商品詳細
ナイキテニスシューズサイズ25.5センチ予備として保存していた物です。箱は捨ててしまいましたが新品未使用です。中々出品されない商品ですのでご検討お願い致します。下記商品説明です。次世代のテニスパフォーマンスを体感しよう。ナイキコートリアクトヴェイパーNXTは、長年にわたって蓄積したアスリートのデータを活用し、トップレベルのトラクションと画期的なクッショニングシステムを実現。高速でハードな試合でも、ベストなプレーを後押しします。
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