特価セール！ キャロウェイ レディースゴルフセット

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商品詳細
全てキャロウェイからなるゴルフクラブセットです。ソレイユはキャロウェイを代表する入門モデルであり、とてもやさしく、かんたんでかわいいモデルとなります。一流メーカーのCallwayのクラブセットですので、易しく振りやすく飛距離も出しすいので長くお使いいただけます。メーカーCallawayキャロウェイモデルSolaireソレイル番手1W、5W、6H、7、9、P、S、パターシャフトオリジナルカーボングリップ純正 オリジナル性別女性 レディース利き腕右利き用打ちっぱなし数回、ラウンド4.5回使用しました。■状態クラブ：目立ったダメージはなく中古のゴルフクラブとしては良好な状態かと思います☆ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティは純正ヘッドカバー付きです☆キャディバッグ：目立ったダメージはなく中古のキャディバッグとしては良好な状態かと思います☆おまけとして最後のページに載せてます、グローブ、新品のゴルフボール9個、ティー、ロストボール一緒に梱包します。いらなければ教えてください☆これから始める方、何を買って良いかわからない方などオススメです。こちらのセットがあれば、直ぐにでも練習やラウンドに行けますまた、中古品であるため、返品交換が出来ませんのでご理解の程お願いしますコメントお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/stepchild905552.html
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