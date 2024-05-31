オリックス☆T-岡田　直筆サイン入りバット

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野球チーム···オリックス・バファローズ僕の大好きな浪速の轟砲☆T-岡田選手の直筆サイン入りバットの出品です。2014年に神戸サブ球場での2軍戦のイベントで手に入れました。岡本カレーデーと言うイベントで岡本カレーを食べて見事に当てました！自宅で大切に保管してましたが全国のオリックスファンにお譲りしようと決心しました(^^)！黒光りしたミズノの専用バットにシルバーマジックでT-岡田選手の直筆サインが浮き出てて凄くカッコいいです。部屋に飾っておくのに最適な一品です。オリックスのリーグ3連覇も現実のモノになりつつあります。若手が台頭して来てるバファローズですが、T-岡田選手もここでベテランの意地を見せて欲しいですね。