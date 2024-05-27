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ニューバランス442 v2 Team TF SV2 サッカートレーニングシューズ
商品番号 V22892103722
商品名

ニューバランス442 v2 Team TF SV2 サッカートレーニングシューズ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年新作モデルニューバランス442v2TeamTFSV2サッカートレーニングシューズサイズ···28カラー：SILVER新品で購入後、人工芝で3度使用しました。商品の状態は、写真7枚目の右足のアウトソールのポイントが一部欠損しています。その他アッパーなどには主観になりますが目立つ傷汚れ等は有りません。あくまで中古品になりますので神経質な方は遠慮して下さい。宜しくお願いします。
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