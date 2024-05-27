ニューバランス442 v2 Team TF SV2 サッカートレーニングシューズ

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2023年新作モデルニューバランス442v2TeamTFSV2サッカートレーニングシューズサイズ···28カラー：SILVER新品で購入後、人工芝で3度使用しました。商品の状態は、写真7枚目の右足のアウトソールのポイントが一部欠損しています。その他アッパーなどには主観になりますが目立つ傷汚れ等は有りません。あくまで中古品になりますので神経質な方は遠慮して下さい。宜しくお願いします。