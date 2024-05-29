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中国　赤瑪瑙彫刻　鉢　M　R4155
商品番号 U41534385233
商品名

中国　赤瑪瑙彫刻　鉢　M　R4155
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,871 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６cm　幅約１６．３cm　重さ約３６４g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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