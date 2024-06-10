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- 【週末限定値下げ】山本和枝 版画 赫い誓
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商品詳細
山本和枝 版画 赫い誓 4/50暗所にて保管しておりました。保証書はありませんが、保証書を発行しているM\u0026Iアートシステム（株）からの当時の送り状は保管しております。（画像6）必要でしたら送り主の部分のみ同封します。額縁サイズ 約60x48配送されて来た状態で保管していましたので、※梱包材の段ボールはそのまま利用します。（本体+外箱+※段ボール）◆猫にイタズラされた跡等ありますので、アレルギーの方はご注意下さい。サイズ的に代えの梱包材は用意出来ません。猫が触れたのは梱包材の段ボールのみで、本体と外箱には触れておりません。用途···ポスター、キャンバス、パネル、その他向き···縦向き
http://narcologia.ru/goods/plaque84607.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei661471.html
http://narcologia.ru/goods/conception429757.html
山本和枝 版画 赫い誓 www.krzysztofbialy.com
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