読売ジャイアンツ坂本選手グッズ3点

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。出品させていただきます商品は読売ジャイアンツ坂本選手グッズ3点【腕時計、ビールカップ、タオル】になります。時計は2ヶ月前に交換し正常稼働を確認しています。着用は1度だけです。ビールカップは未使用、タオルも未開封未使用になります。なお、大変申し訳ありませんがご購入意思のないいいねやお値引きはお受けできませんのでご理解いただきたく思います。また、ご購入後でのクレームや返品もお受けできませんのであわせてご理解いただきたく思います。チーム...読売ジャイアンツ種類...その他



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