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HEAD RUN BAT　ヘッドランバッド　Jrサイズ　ミノルマン
商品番号 I18433964130
商品名

HEAD RUN BAT　ヘッドランバッド　Jrサイズ　ミノルマン
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HEADRUNBAT　ヘッドランバッド　Jrサイズ長さ90cm/重さ700g小学生用硬式、軟式、ソフトボールティーバッティング使用可能約半年使用しました。軟式ボールでティーを行っており、傷などがありますが、打撃するにあたり問題はありません。まあ、滑らないようにグリップを巻いております。
http://narcologia.ru/goods/recommended414190.html
http://narcologia.ru/goods/preference271438.html
http://narcologia.ru/goods/capitation264208.html
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