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Nosy Bears　ノージーベア　ぬいぐるみ　グリーン　イルカ　ヴィンテージ
商品番号 A68836967224
商品名

Nosy Bears　ノージーベア　ぬいぐるみ　グリーン　イルカ　ヴィンテージ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,487 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１９８０年代にリリースされたNosyBears／ノージーベアのぬいぐるみです。特徴お腹を押すとドーム内のイルカが回ります。商品状態購入してから飾ることなく自宅保管してました。購入時から写真５〜７枚目のような汚れがあります。その他は目立つ傷や汚れはありません。※一度人の手に渡り自宅保管していた物になるのとヴィンテージにご理解頂ける方にお迎え頂けると嬉しいです。ご質問等あればお気軽にコメント下さい(^^)#Guppy#グッピー#Fancyalamode#fancyalamode#Spank#モナスカスバナナ#アメトイ#ファンシー#ファンシートイ
http://narcologia.ru/goods/Sydney1449.html
http://narcologia.ru/goods/moped686268.html
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