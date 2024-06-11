１９８０年代にリリースされたNosyBears／ノージーベアのぬいぐるみです。特徴お腹を押すとドーム内のイルカが回ります。商品状態購入してから飾ることなく自宅保管してました。購入時から写真５〜７枚目のような汚れがあります。その他は目立つ傷や汚れはありません。※一度人の手に渡り自宅保管していた物になるのとヴィンテージにご理解頂ける方にお迎え頂けると嬉しいです。ご質問等あればお気軽にコメント下さい(^^)#Guppy#グッピー#Fancyalamode#fancyalamode#Spank#モナスカスバナナ#アメトイ#ファンシー#ファンシートイ



Nosy Bears/ノージーベア・ぬいぐるみ・Guppy/グッピー・グリーン ...



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Nosy Bears ノージーベア ぬいぐるみ グリーン イルカ ヴィンテージ ...



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