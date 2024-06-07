イーグルス　則本昴大　直筆サイン入りキャップ　球団発行証明書付

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断捨離の為、出品します。展示に使えるキャップ専用アクリルケースをオマケします。ファンの方、大切にして頂ける方に。楽天イーグルスオフィシャルショップで購入。先着限定１個の商品だったと記憶しています。購入後は箱から出さずに保管していました。