激飛び！ ONOFF LABOSPEC FF247 6I〜AW アイアンセット

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種類···アイアン利き手···右対象···メンズキャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)ダイワDAIWAオノフONOFFLABOSPECFF247アイアンセットSMOOTHKICKFF-247（R）激飛びアイアンです6I〜AWの6本フルセット（7I〜AWが基本セット、6Iはオプション発売）初心者の頃から90切るまで使う予定で購入しました。先日90切りを達成できたので出品します。とにかく飛びます。軽いので18h疲れずに打つことができました。マン振りしなくても7番で160は飛ぶため、コースでは抑えながら打つことができました。ヘッドスピード45m/sの私で7Iで約180ヤード程度でした。某ゴルフクラブ売買サイトの販売価格も参考に掲載しておきます。黒ヘッドが非常にかっこいい上に打感もいいのでとても気に入っていましたが、クラブをフレックスRからSに切り替える事にしました。通常使用に伴う小さなキズはありますが程度は良く、使用には全く問題ありません。グリップは交換品ですがまだまだ使える状態です。ゴルフ便で発送します。【スペック】SMOOTHKICKFF-247（R）50gトルク5.0適応ヘッドスピード34〜41m/sスイングバランスC9♯6ロフト23度 ライ61度 長さ38.5インチ♯7ロフト26度 ライ61.5度 長さ38インチ♯8ロフト29度 ライ62度 長さ37.5インチ♯9ロフト33度 ライ62.5度 長さ37インチPWロフト38度 ライ63度 長さ36.5インチAWロフト43度 ライ63.5度 長さ36インチ