ヨネックス　　テニス　ジュニア　リュック　ラケット収納　ネイビー✖️ピンク

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商品詳細
種類···ラケットバッグ種類···テニスバッグテニスラケット１本収納可能（ヘッド部分のみ）なジュニア用バックパック。耐摩擦に優れたＹＫＫ社製のバッグ向け特殊ファスナーを採用。再帰反射仕様でバッグを背負った時に後ろからの光を反射します。■サイズW約31cm×H約43.5cm×D約16cm/容量：約17L小6の娘が1年間週に一回のソフトテニスの習い事時に使用していましたが、辞めてしまったので出品します。中古品ではありますが美品です。#ジュニア#ソフトテニス#テニス#リュック#ヨネックス
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