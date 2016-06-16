アルゼンチン代表 メッシ ワールドカップ優勝記念ユニフォーム 三ツ星 ...

ご覧いただきありがとうございます♪安心/安全/匿名配送/送料無料/即購入OKです☆☆☆CAMPEONESDELMUNDOアルゼンチン代表 22/23シーズンユニフォーム（選手仕様）サイズ：XL（約）着丈77cm×身幅54cm多少の誤差はご了承下さい。状態：新品未使用ですが写真撮影のため、開封しました。海外製品・。・。・。・。・。・。・。・。・。2022カタールリオルネメッシワールドカップサッカーユニフォームホームユニフォーム



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