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319.玉澤硬式オーダーミット
商品番号 G12464579369
商品名

319.玉澤硬式オーダーミット
ブランド名 タマザワ
特別価格 税込 24,753 円
在庫状況 あり

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商品詳細

硬式オーダーミット日本製。サイズ　ウェブ先手口まで捕球面に沿って約31センチ、ピンと張って約29センチ日本製付属品　純正グラブ袋定価　71500円専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。高校野球対応※値段交渉等は一切お断り致します。競技の種類...硬式利き手・特徴...右利き用用途・種類...キャッチャーミット
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