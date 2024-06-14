319.玉澤硬式オーダーミット

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商品詳細
硬式オーダーミット日本製。サイズ ウェブ先手口まで捕球面に沿って約31センチ、ピンと張って約29センチ日本製付属品 純正グラブ袋定価 71500円専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。高校野球対応※値段交渉等は一切お断り致します。競技の種類...硬式利き手・特徴...右利き用用途・種類...キャッチャーミット
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