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- 【在庫ラスト】フランスW杯 日本代表 三浦知良 カズ ユニフォーム 新品未使用
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商品詳細
1997年当時の日本代表のカズこと三浦知良のホームユニフォームです。サイズはOで半袖で新品未使用です。ジョボールバルの歓喜と呼ばれたフランスW杯初出場を決めた際の炎ジャージです。貴重な新品未使用品ですので探されてた方はお早めにどうぞ。即発送いたします。検索用三浦知良カズドバイW杯ユニフォームジャージ実使用直筆サインフランスW杯ドーハの悲劇ジョボールバルの歓喜日本代表侍ジャパンブラジルカタールW杯2022
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