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【在庫ラスト】フランスW杯 日本代表 三浦知良 カズ ユニフォーム　新品未使用
商品番号 G27556004926
商品名

【在庫ラスト】フランスW杯 日本代表 三浦知良 カズ ユニフォーム　新品未使用
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 21,160 円
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商品詳細

1997年当時の日本代表のカズこと三浦知良のホームユニフォームです。サイズはOで半袖で新品未使用です。ジョボールバルの歓喜と呼ばれたフランスW杯初出場を決めた際の炎ジャージです。貴重な新品未使用品ですので探されてた方はお早めにどうぞ。即発送いたします。検索用三浦知良カズドバイW杯ユニフォームジャージ実使用直筆サインフランスW杯ドーハの悲劇ジョボールバルの歓喜日本代表侍ジャパンブラジルカタールW杯2022
http://narcologia.ru/goods/passionate186813.html
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