YONEX Sonicage シューズ22.5cm ワイド

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商品詳細
ヨネックス テニスシューズ対応コート···オールラウンドサイズ···22.5cm性別···ボーイズ、レディースオムニコートで2回使用息子の足に合わなかったため出品します。ソールの削れは見当たらないと思います。（見落としがあったらごめんなさい。写真でご確認下さい。）箱は本品のものではありませんが、箱に入れて発送します。自宅保管である旨ご了承してくださる方、よろしくお願いします。
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YONEX(ヨネックス)パワークッションソニケージ3ワイドAC POWER CUSHION SONICAGE 3 WIDE AC AC 2022 SHTS3WAC/054:ブルー×ブラック テニスシューズ オールコート ワイド
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