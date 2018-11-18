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YONEX Sonicage シューズ22.5cm ワイド
商品番号 H84034691002
商品名

YONEX Sonicage シューズ22.5cm ワイド
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　テニスシューズ対応コート···オールラウンドサイズ···22.5cm性別···ボーイズ、レディースオムニコートで2回使用息子の足に合わなかったため出品します。ソールの削れは見当たらないと思います。（見落としがあったらごめんなさい。写真でご確認下さい。）箱は本品のものではありませんが、箱に入れて発送します。自宅保管である旨ご了承してくださる方、よろしくお願いします。
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