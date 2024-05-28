SSK 軟式 野球 バット MTH01220S メタルハンターⅡ レッド

SSK軟式野球バットMTH01220SメタルハンターⅡレッド※購入の希望の方はご連絡頂けましたら幸いです(^ー^)中古ケース付き使っていましたので、使用感はありますが、まだ全然使えます。グリップもまだ、そのまま使えます。一般軟式金属製バット（複合バット）・素材超々ジュラルミン（G170）・サイズ最大径φ68mm・85cm/740g平均・カラーレッド・付属品バットケース付き・生産国日本良かったら、いかがでしょうか？(^人^)#野球#軟式#軟式野球#baseball#バット#MTH01220S#メタルハンター#metalhunter#金属バット#SSK競技の種類...軟式



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