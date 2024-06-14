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ミランレプリカユニフォーム
商品番号 I71348213880
商品名

ミランレプリカユニフォーム
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

古着として購入しましたが着用する機会が無かったため出品致します。写真通りのダメージもございますがまだ全然着用する事ができます！貴重な1品です！サイズL着丈75身幅59
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