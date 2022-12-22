YONEXテニスラケット

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商品詳細
ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースグリップサイズ···1バランス・フレームの厚み（mm）···26mm〜私が高校の部活で使用していました。試用期間は2年くらいです。グリップは新品に変えてあります。エッジガード5(2本)もお付けします。ラケットケースは知人からもらったものをおつけしてるのでメーカーが異なります。ご了承ください。値下げ可能です。コメントください!!値下げしました8000→5500ご検討よろしくお願いします！希望価格ご提示ください検討いたしますので宜しくお願いします#YONEX#テニス#テニスラケット
http://narcologia.ru/goods/hesitantly689084.html
http://narcologia.ru/goods/freezer942198.html
http://narcologia.ru/goods/freshman10156.html
ヨネックス(YONEX) 子ども用 硬式テニス ラケット Vコア (ガット張り上げ済み) G0 タンゴレッド
RACQUETS ラケット | YONEX TENNIS ヨネックステニス
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ヨネックス YONEX テニスラケット Vコア 98L VCORE 98L 07VC98L（651）-テニスジャパン本店
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ヨネックス テニスラケット VCORE95＜Vコア95＞06VC95_587
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Eゾーン 98 リミテッド(EZONE 98 LIMITED)【ヨネックス Yonex テニスラケット】【EZ98LTDYX 海外正規品】
ウインザーオンラインショップ硬式テニス/ラケット/ヨネックスのページ ...
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