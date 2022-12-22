YONEXテニスラケット

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ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースグリップサイズ···1バランス・フレームの厚み（mm）···26mm〜私が高校の部活で使用していました。試用期間は2年くらいです。グリップは新品に変えてあります。エッジガード5(2本)もお付けします。ラケットケースは知人からもらったものをおつけしてるのでメーカーが異なります。ご了承ください。値下げ可能です。コメントください!!値下げしました8000→5500ご検討よろしくお願いします！希望価格ご提示ください検討いたしますので宜しくお願いします#YONEX#テニス#テニスラケット