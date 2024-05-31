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テーラーメイド バーナー ミニ ドライバー DIAMANA TM50 ('23)
商品番号 F95089696118
商品名

テーラーメイド バーナー ミニ ドライバー DIAMANA TM50 ('23)
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 22,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ご覧いただきありがとうございます！◎プチプチ等でしっかり梱包！◎ペット、喫煙無し◎申し訳ありませんが、専用もお取り置きも行っておりませんのでご了承ください。◎領収書の発行は行なっておりません。◎送料無料◎2023.7月購入●テーラーメイドバーナーミニドライバーDIAMANATM50('23)カーボンシャフト（日本正規品）■ヘッド：バーナーミニドライバー■ロフト角：11.5°■シャフト：DIAMANATM50カーボンシャフト■フレックス：S■長さ：43.5インチ（標準）#ドライバー#距離
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