テーラーメードSIM2MAXドライバーヘッド

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商品詳細
利き手...右対象...メンズ種類...ドライバーテーラーメードSIM2MAXドライバーヘッド10.5度です。フェイスには目立った傷はありません。底面に若干擦った傷ありますが、あまり目立たないと思います。色々な角度から写真撮りましたのでご確認ください。また中古品ですのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。見たい角度からの写真がありましたらお気軽にコメントください。よろしくお願いします。
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