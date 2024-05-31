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テーラーメードSIM2MAXドライバーヘッド
商品番号 L56711413646
商品名

テーラーメードSIM2MAXドライバーヘッド
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利き手...右対象...メンズ種類...ドライバーテーラーメードSIM2MAXドライバーヘッド10.5度です。フェイスには目立った傷はありません。底面に若干擦った傷ありますが、あまり目立たないと思います。色々な角度から写真撮りましたのでご確認ください。また中古品ですのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。見たい角度からの写真がありましたらお気軽にコメントください。よろしくお願いします。
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