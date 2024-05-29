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- 人気作家★佐伯健剛【師：澤清嗣】★信楽【窯変】茶碗★共箱・布
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商品詳細
信楽の人気作家 佐伯健剛氏の土味・焼けの良い信楽角皿になります。大体の大きさは高さ：約８，５ｃｍ、径：約１３ｃｍ程度になります。◆佐伯健剛 略歴1969年京都府に生まれる1993年京都精華大学美術学部造形学科立体造形卒業1995年信楽澤清嗣氏に八年間弟子入り1997年信楽陶園にて初個展2003年独立築窯名古屋三越初窯発個展日本伝統工芸近畿展 入選日本伝統工芸展 入選日本工芸会準会員信楽作家協会会員
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