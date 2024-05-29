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人気作家★佐伯健剛【師：澤清嗣】★信楽【窯変】茶碗★共箱・布
商品番号 M33478807664
商品名

人気作家★佐伯健剛【師：澤清嗣】★信楽【窯変】茶碗★共箱・布
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 31,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

信楽の人気作家　佐伯健剛氏の土味・焼けの良い信楽角皿になります。大体の大きさは高さ：約８，５ｃｍ、径：約１３ｃｍ程度になります。◆佐伯健剛　略歴1969年京都府に生まれる1993年京都精華大学美術学部造形学科立体造形卒業1995年信楽澤清嗣氏に八年間弟子入り1997年信楽陶園にて初個展2003年独立築窯名古屋三越初窯発個展日本伝統工芸近畿展　入選日本伝統工芸展　入選日本工芸会準会員信楽作家協会会員
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful782051.html
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