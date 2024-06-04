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手編み 巾着袋・バッグ20セット
商品番号 I15206374157
商品名

手編み 巾着袋・バッグ20セット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に写っている物の中から合計20個セットで販売いたします。（そのときの在庫により内容を決めさせていただきます）　だいたいのサイズ巾着袋　約13✕20㎝かばん　約20✕30㎝雑貨販売の方、いかがでしょうか？送料込みのお値段で販売いたします。よろしくお願いいたします！バッグ　ナチュラル　グラニー　スクエア　グラニースクエア　グラニー編み　かぎ針　かぎ針編み　棒針　棒針編み　ニット　レトロ　ファッション　手編み　ギフト　小物　巾着　ポーチ　バッグインバッグ　かわいい　まとめ売り　お得　送料無料
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