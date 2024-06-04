

手編み 巾着袋・バッグ20セット 可愛いクリスマスツリーやギフトが ...



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写真に写っている物の中から合計20個セットで販売いたします。（そのときの在庫により内容を決めさせていただきます） だいたいのサイズ巾着袋 約13✕20㎝かばん 約20✕30㎝雑貨販売の方、いかがでしょうか？送料込みのお値段で販売いたします。よろしくお願いいたします！バッグ ナチュラル グラニー スクエア グラニースクエア グラニー編み かぎ針 かぎ針編み 棒針 棒針編み ニット レトロ ファッション 手編み ギフト 小物 巾着 ポーチ バッグインバッグ かわいい まとめ売り お得 送料無料