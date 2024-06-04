クロスステッチ完成品　オーダー受付ページ

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クロスステッチ完成品(オーダーメイド) その他インテリア雑貨 糸猫 ... クロスステッチ完成品(オーダーメイド) その他インテリア雑貨 糸猫 ...



【定期お届け】 「すみっコぐらし」クロスステッチ手作りキット ... 【定期お届け】 「すみっコぐらし」クロスステッチ手作りキット ...



クロスステッチ完成品・布のみ】クリスマス飾り「ポップ柄」 その他 ... クロスステッチ完成品・布のみ】クリスマス飾り「ポップ柄」 その他 ...



2021年レディースファッション福袋 クロスステッチ完成品 マチかえで様 ... 2021年レディースファッション福袋 クロスステッチ完成品 マチかえで様 ...



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クロスステッチサンプラー 動物たちのちいさな壁飾りの会｜その他手芸 ... クロスステッチサンプラー 動物たちのちいさな壁飾りの会｜その他手芸 ...



クロスステッチ完成品 ベリール様オーダーページ 当店だけの限定モデル ... クロスステッチ完成品 ベリール様オーダーページ 当店だけの限定モデル ...



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こちらはクロスステッチ完成品オーダー受付ページになります。只今、11月12日にハンドメイドマーケットに出店するための作品作りに追われているため、完成までお時間頂きますが、お待ち頂ければ必ずお作りさせて頂きますので、気になる作品ありましたら、こちらのページからコメント頂けたらと思います(^^)現在、全ての作品がSOLDOUTになっているためオーダー受付ページをお作りさせて頂きました。お気軽にお声掛けくださいね☆