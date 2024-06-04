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クロスステッチ完成品　オーダー受付ページ
商品番号 J70884205838
商品名

クロスステッチ完成品　オーダー受付ページ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 19,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはクロスステッチ完成品オーダー受付ページになります。只今、11月12日にハンドメイドマーケットに出店するための作品作りに追われているため、完成までお時間頂きますが、お待ち頂ければ必ずお作りさせて頂きますので、気になる作品ありましたら、こちらのページからコメント頂けたらと思います(^^)現在、全ての作品がSOLDOUTになっているためオーダー受付ページをお作りさせて頂きました。お気軽にお声掛けくださいね☆
http://narcologia.ru/goods/enquire481489.html
http://narcologia.ru/goods/perforce15765.html
http://narcologia.ru/goods/diamond756658.html
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