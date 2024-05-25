NIKKO　ダブルフェニックス　ティポットとシュガーポット

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ご覧頂きありがとうございます。NIKKO ダブルフェニックスティポットとシュガーポット の２個セットです。所々に黄ばみや汚れがあります。古い物になりますので、全体的に貫入がみられます。画像にある物が全てになります。古い物になりますので神経質な方はご遠慮下さい。ご理解のある方よろしくお願い致します。カラー···ホワイト種類···コーヒーポット/ティーポット