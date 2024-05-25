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NIKKO　ダブルフェニックス　ティポットとシュガーポット
商品番号 F92381012453
商品名

NIKKO　ダブルフェニックス　ティポットとシュガーポット
ブランド名 ニッコー
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。NIKKO　ダブルフェニックスティポットとシュガーポット　の２個セットです。所々に黄ばみや汚れがあります。古い物になりますので、全体的に貫入がみられます。画像にある物が全てになります。古い物になりますので神経質な方はご遠慮下さい。ご理解のある方よろしくお願い致します。カラー···ホワイト種類···コーヒーポット/ティーポット
http://narcologia.ru/goods/conception388857.html
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