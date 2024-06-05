エナメル彩　カラフルステム　シャンパンフルートグラス　ヴィンテージ

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商品詳細
沢山の中からご覧頂きありがとうございます。珍しいグリーンの細いステムにエナメルでカラフルに色付けされています。華奢でありながらも目を惹くグラスです。疵やカケなど無く綺麗な状態です。ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。カラー...グリーングラス/カップ/酒器...シャンパングラス素材...ガラスT39
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