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商品詳細
ヴィンテージ家具屋で購入し、BARで使用していました。重厚感があって、かっこいいです。ヴィンテージ好きで、ご理解のある方のご購入をお願いします。1脚14000円ですが、2脚購入で27000円にします。また、こちらの商品に関しては、原則直接引き取りに来て頂ける方に限らせて頂きます。ただし、東京都内または近郊でしたら配送も可能です。ご相談ください。
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