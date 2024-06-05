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ヴィンテージチェア
商品番号 G74247743154
商品名

ヴィンテージチェア
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ家具屋で購入し、BARで使用していました。重厚感があって、かっこいいです。ヴィンテージ好きで、ご理解のある方のご購入をお願いします。1脚14000円ですが、2脚購入で27000円にします。また、こちらの商品に関しては、原則直接引き取りに来て頂ける方に限らせて頂きます。ただし、東京都内または近郊でしたら配送も可能です。ご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador931806.html
http://narcologia.ru/goods/stealth644776.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford779473.html
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