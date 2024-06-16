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モロッコ　ヴィンテージクッション
商品番号 P79507876654
商品名

モロッコ　ヴィンテージクッション
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モロッコのヴィンテージクッションになります。デザインが珍しくとてもかわいいです^^羊毛で作られた織りキリム毛布で作られたモロッコの特別な床のシートクッション。プフは、底部のジッパーを介して簡単に充填することができます。リビングルーム、バルコニー、テラス、屋外ラウンジ、座席またはサイドテーブルに最適です。フォーマット:約60×60cm、高さ約20cm色:レッド系ウール素材製造：紡績ウールから織り物、シートクッションの縫製まで、モロッコでは伝統的な織機でベルベル人女性の協同組合で手作りされました。手作りの作品の本物の品質のために、あなたの床のクッションは、サイズと色で示された写真とわずかに異なる場合があります。ヴィンテージ素材でご理解ある方でお願い致します。※中身は付かないので、ご自身で使わなくなった衣類や布団を入れて頂くか、収納としても利用できます。値下げ不可ケア：手洗いまたはプロのクリーニング
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate195248.html
http://narcologia.ru/goods/traverse633226.html
http://narcologia.ru/goods/slide805687.html

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