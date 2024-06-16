GMFK596○maruni / マルニ 地中海ロイヤル 電話台 FAX台 飾

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GMFK596○maruni/マルニ地中海ロイヤル電話台FAX台飾り台花台ビーチ材小物収納モダン定価約14.8万□□商品説明□□国産木工家具におけるトップブランドのひとつである「maruni（マルニ木工）」100年先も定番として愛される家具をつくり続ける。創業者である山中武夫は、広島県の宮島で木を用いた伝統工芸が、まるで手品のように自在に形を変えていく「木の不思議さ」に魅了され、その後、当時としては技術難度の高い「木材の曲げ技術」を確立させました。それまで手工業の域を出なかった日本の家具工業に対して、「工芸の工業化」をモットーに「職人の手によらない分業による家具の工業生産」を目指しました。約:実寸サイズ（mm）w675×d330×h800※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい