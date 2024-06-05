ロフトベッド パイプベッド シングル 机付き 木 デスク付き コンセント付き

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【ご注意】ご購入後、大型商品ですので発送伝票に記載する「電話番号」を必ずお知らせ下さい。こちらの商品は、「電話番号」が必ず必要です。※対象年齢：6歳以上※マットレスを載せていない床板の上には直接乗らないでください。破損してケガをする恐れがあります。不適切な使用として保証対象外とさせていただきます。※ベッドフレームのみ、マットレスは別売りです。（厚さ10cmのマットレスがおすすめです）商品仕様：素材スチール+MDFカラーホワイト/ブラック商品サイズ幅217×奥行100×高さ171cm梱包個数1梱包サイズ幅107×奥行39.5×高さ34cm重量（Grossweight）42.5kg耐荷重約150KG商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。階段はベッドと一体となり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。。ラック・デスク付きロフトベッドが登場！勉強·仕事スタイルとリラックススタイル両立できる様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！二口コンセント付きディスクとコンセント付き宮棚机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。とにかく省スペース垂直タイプハシコは場所を取らず省スペース、見た目もすっきりしています。ご使用に支障のない擦り傷・剥がれ等に関しましては、交換、返品などの対応は承れません。※大型商品ですので、開梱後のお客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。万が一、搬入ができなかったなどの理由による、ご返品の際は往復の送料とお手数料をお客様にご負担いただきます。商品梱包サイズをよくお確かめの上ご購入下さいませ。