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ヴィンテージ椅子、かしわ
商品番号 V13147614401
商品名

ヴィンテージ椅子、かしわ
ブランド名 カシワ
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴...完成品,アームレストありテイスト...洋風主な素材...木肘付き部分に細かなキズはありますが、、アンティーク家具にありがちな塗装剥がれ、使用感はございませんアンティーク、ユーズド家具としては美品のランクかと思います高さ約97.5cm幅約50cm奥行き約48.5cm肘から肘までの幅約57cm座面までの高さ約42cmアンティーク家具、個人保管のお品にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします主な素材···木
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