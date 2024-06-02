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靴ボックス, shoe box, shoe case (10点セット)
商品番号 B15922684284
商品名

靴ボックス, shoe box, shoe case (10点セット)
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴...クリア・透明主な素材...アクリル***(10点セット)***手持ちのシューズが多く、下駄箱に入りきらない、湿気・紫外線からの劣化など、悩みがあると思います。室内だけでなく、狭い玄関・ベッド下など狭い空間が利用できるシューズケースを推薦します。扉は横に設置するデザインで、展覧品としても、靴の横顔が見えます。もちろんシューズに限らず、洋服や小物の収納も楽々です。スタッキングもできる省スペース設計により室内だけでなく、狭い玄関・ベッド下などにも設置可能。透明素材を使い、靴は一目瞭然です。磁石で扉を安定します。ラックを別々に離れて置いたり、一緒に組立てたりして、お好みにあわせてご自由に利用できます。十分な耐荷重なのも嬉しいポイントです。ShoeRack,ShoeStorage,StorageBox,ShoeStorageBox,ShoeStorageRack,EntranceStorage,ExhibitionBox,WoodenClogsBox,AssemblyType,LargeCapacity,SmallItems,ClothesStorage,DIYStorage,StorageShelf,ClosetCase,Waterproof,Dustproof,WashableShoeexhibitionbox(hard,large).Therearemanyshoesyouhaveonhand,soyoumayhavetroublewithitfromgettingintheshoebox,ordeteriorationfrommoistureandUVrays.Werecommendnotonlyindoorbutalsoashoecasethatcanbeusedinnarrowspacessuchasanarrowentranceorunderabed.
http://narcologia.ru/goods/Lincoln735202.html
http://narcologia.ru/goods/reflector341664.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle413025.html
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