本革レザーチェア (1人用) オットマンあり

自宅保管の中古1人用ソファです。物置にしている部屋に置いていただけなので写真のとおりレザー面の劣化はありません。※大型家具のため基本的には直接引き取りをお願いいたします。引き取り場所は愛知県名古屋市中区です。配送をご希望の際はたのメル便でソファ部分（300サイズ¥12,000）とオットマン（160サイズ¥3,400）の合計15,400円がかかります。たのメル便をご希望の場合はお知らせください。



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【オットマン付き】本革レザーチェア(ロッキング固定機能)



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