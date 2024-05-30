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- 本革レザーチェア (1人用) オットマンあり
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商品詳細
自宅保管の中古1人用ソファです。物置にしている部屋に置いていただけなので写真のとおりレザー面の劣化はありません。※大型家具のため基本的には直接引き取りをお願いいたします。引き取り場所は愛知県名古屋市中区です。配送をご希望の際はたのメル便でソファ部分（300サイズ¥12,000）とオットマン（160サイズ¥3,400）の合計15,400円がかかります。たのメル便をご希望の場合はお知らせください。
http://narcologia.ru/goods/freezer989198.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric547445.html
http://narcologia.ru/goods/message156427.html
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