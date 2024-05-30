ソファー 2人掛け 2.5人掛け ソファ背面 肘掛 リクライニング【アイボリー】

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・生地張り材:ファブリッククッション材:ポリプロピレン繊維・商品サイズ98*68*176cm・梱包数1・梱包サイズ70*57*29cm・重量（N.W.）17kg・重量（G.W.）19kg・組立品/完成品組立品・耐荷重200kgFeaturesこの商品について：◎01思う存分自分の好きな体勢になれる◎02適度な高さ座り心地よいクッション性◎03思わず一目惚れしたデザインシーンに合わせてレイアウト自由◎04お手入れやすいファブリック生地を採用◎05ワンルームにぴったりコンパクトなサイズ◎06お掃除もラクラク～商品の説明：◆01背もたれ５段階 両肘掛け14段階背もたれは５段階、肘掛けは14段階のリクライニング機能が付いて、自分好きなスタイルに調節できます。◆02左右独立 分割タイプで一人ずつリクライニング調整できるものは、隣に座っていながらそれぞれが快適な角度で同じ空間を楽しむことができます。◆03厚み12センチ もこもこ背もたれ柔らかいクッション性の背もたれからは、優しく包み込まれるような座り心地を感じられますよ。◆04硬さと柔らかさちょうどいい座面座面は適度な硬さを作られて、長時間に座っても疲れにくいタイプです。◆05思わず一目惚れしたデザインシーンに合わせてレイアウト自由北欧風、和風、ナチュラル系、ヴィンテージ系などの家具との相性も抜群です。◆06脚を取り外して圧迫感のないロータイプにコンセントなのに、足を伸ばしてくつろげます。◆07分かれてもOK!座椅子になれ～ソファは二つに分かれているので、肘掛け付きのパーソナル◆08後ろ姿も美しい後ろから見ても美しいデザインで、どこから見てもお部屋の雰囲気を損ねません。◆09床への傷防止対策も！脚にキズ防止フェルト付きで、床面へのダメージを軽減します。◆10肌触りサラサラファブリック生地サラサラの肌触りを感じることができます。◆11耐久性が高く、長く使うことのできる素材耐久性がある生地で、長く使い続けられます。◆12お手入れやすい汚れても、拭くだけで簡単に洗えることができます。ソファーの清潔に保ちたいの方におすすめです。ペットと一緒に暮し方にもおすすめです。