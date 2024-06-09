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- ル・クルーゼ オレンジ 皿 18.5cm オバール ハロウィン ソースパン
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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···食器セットカラー···オレンジオレンジ色の食器セットです。ハロウィンにもピッタリです。丸いお皿が赤身かがったオレンジです。丸約18.5cm×2オバール約20cm×1ソースパン約8cm×2それぞれ中古になります。発送はメルカリ便を予定しています。割れ物ですので梱包は丁寧に行いたいと思いますがご理解頂ける方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence923694.html
http://narcologia.ru/goods/flight489028.html
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