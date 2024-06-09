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ル・クルーゼ　オレンジ　皿 18.5cm オバール　ハロウィン　ソースパン
商品番号 T66142031785
商品名

ル・クルーゼ　オレンジ　皿 18.5cm オバール　ハロウィン　ソースパン
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···食器セットカラー···オレンジオレンジ色の食器セットです。ハロウィンにもピッタリです。丸いお皿が赤身かがったオレンジです。丸約18.5cm×2オバール約20cm×1ソースパン約8cm×2それぞれ中古になります。発送はメルカリ便を予定しています。割れ物ですので梱包は丁寧に行いたいと思いますがご理解頂ける方でお願いします。
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