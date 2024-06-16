【匿名配送・送料無料】椅子　テラスチェアー　ソファー　ハンドメイド

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シエル・カフェチェア | 籐家具職人の店みうらラタン シエル・カフェチェア | 籐家具職人の店みうらラタン

安心の【匿名配送・送料無料】です！ハンドメイド作品です。椅子やテラスチェアー、クッションを置いてソファーとして使って頂けます。耐力については、約90㎏まで耐えられることを確認しています。----------サイズ、詳細----------・全体：幅約46cm×高さ約42cm×奥行52cm・座面：幅約46cm高さ約17cm奥行約39cm ・背もたれ:：幅約46cm高さ約25cm・肘置き：幅約9cm×高さ約9cm×奥行約22.5cm・木材は、桧を使用しています。固定には、ビスを使用しています。☆即購入や深夜の購入もOKです。 購入確認のコメントは不要です。-----------商品について----------・商品は全てノコギリやハンマー、カンナ等で製作したハンドメイド品です。心を込めて製作しておりますが、ミリ単位での誤差やわずかな色むら等生じる場合がございます。手作り、手作業の深い味わいをお楽しみください(^^)・天然木を使用しております。1つ1つ素材の表情や色、木目の入り方、塗料の染み込み具合等に個性があります。天然素材の温かさをお楽しみください(^^)・塗料は安全を考慮し、日本製のものを使用しております。長期に渡るご使用も想定して製作しております。・商品は組み立て不要の完成した状態でお届けします。----------値引き・割引について----------・材料費の高騰や送料のこともあり、ギリギリの価格で設定しているため、値引きは考えておりませんm(__)m・【複数同時購入割引】【リピーター様割引】しております！詳しくはプロフィールでご確認ください。-----その他ハンドメイド商品はこちら-----#SHのハンドメイド#木工#ハンドメイド#ベンチ#ソファー#チェアー#diy素材···木家具···椅子 ベンチ ソファー チェアー主な素材···木