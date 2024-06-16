新品 波佐見焼 ラピスラズリブルー 手描き 翔芳窯 有田焼 青色 丸波皿 2枚

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/ご覧頂きましてありがとうございますm(__)m/【匿名発送】新品未使用【価格について】 他の商品と複数ご購入の場合、おまとめ割り致します。【波佐見焼】翔芳窯中皿２枚サイズ（約）直径：17cm高さ：3cm食洗機：OK電子レンジ：OK【波佐見焼】 江戸時代初期から今日まで約400年を誇り、和食器の出荷領は、国内全体の約13%に及び、全国でも第3位の実績があります。 庶民の器として誕生した波佐見焼は、長い歴史の中で、職人さんの伝統の技と、それを伝承する心は、職人さんから職人さんへと受け継がれています。日常暮らし お皿 プレゼントお祝いギフト夫婦茶碗飯椀天然木スープカップサラダボウル漆器漆塗り味噌汁椀味噌汁碗味噌汁茶碗お椀めしわん木工工芸品民芸品ご飯茶碗お椀お茶碗北欧、暮らしの道具店無印良品スタジオエム白山陶器北欧くらしの道具お家カフェリンネルキナリノ九谷焼信楽焼美濃焼よしざわ窯クラスカクウネルインスタグラムくるみの木有田焼波佐見焼萩焼美濃焼備前焼瀬戸焼伊万里焼和食器がお好きな人へ。2枚セットでの出品ですのでバラ売りは致しません。送料と出品手数料がかかりますので、リピーターの方、複数割り以外のお値下げはご容赦ください。#有田焼・波佐見焼・☆RicoRico☆お皿#波佐見焼#有田焼#翔芳窯#陶器#モダン#おしゃれ#可愛い#丸鉢#小鉢#鉢#サラダボウル#マルチボウル日常暮らし北欧インスタ花柄模様ステッチモダン波佐見焼和食洋食信楽焼中華北欧道具インテリア食器陶芸日用雑貨工芸美濃焼マリメッコ暮らしの雑貨有田焼伝統工芸手描き九谷焼小物陶器瀬戸焼置物翔芳窯カンナ彫り伊万里焼コペンハーゲン食卓ファッション雑誌萩焼リンネル和食器備前焼民芸品