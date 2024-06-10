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アメリカンビンテージ　レア　キャスパーのマグ
商品番号 D91090486707
商品名

アメリカンビンテージ　レア　キャスパーのマグ
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エイボンのビンテージ品、キャスパーのマグです。レア物です中はピカピカなのですが、表面は経年劣化が見られるためお安く出品します宜しくお願い致します
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