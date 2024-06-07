アデペシュ　ウォームソファ　ダークカーキ　レフトアーム　オットマン付き

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商品詳細
遅くなってすみません。よろしくお願い致します。テイスト···カントリー調、ナチュラル、モダンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）アデペシュのウォームソファ2人掛けレフトアームダークカーキ 購入から1週間ほどしか経ってませんが部屋に合わない為出品します。ほぼ未使用です。定価¥131,560［サイズ］幅1350×奥行き580×高さ700（座面高さ400mm）パイン無垢材/スチール/ファブリック/ウレタン/生地コーデュロイ対荷重160kg
http://narcologia.ru/goods/evaporation524624.html
http://narcologia.ru/goods/mythic932035.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox292739.html
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