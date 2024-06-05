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- 芸術 1850年 フランス チェア 猫脚 籐 ラタン 美術 芸術 シャビー 彫刻
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商品詳細
フランスフランス チェア推定 1850年代ラタン（ケーン編み）サイズ:W40,5×H93見事なラタンの編み、美しい彫刻、バランスの取れたデザイン。その存在感は豊かさを与えてくれます。ガタ付き無し。ペット、タバコ無し。オイルメンテナンス。アンティークのお品物にご理解下さいませ。完璧をお求めの方の入札はご遠慮願います。心あるお取引きを宜しくお願い致します。張り地の素材···籐・ラタンカラー···ブラウン主な素材···籐・ラタン特徴···完成品
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1850年 フランス チェア 猫脚 籐 ラタン 美術 芸術 シャビー 彫刻 公式 ...
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