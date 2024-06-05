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芸術　1850年　フランス　チェア　猫脚　籐　ラタン　美術　芸術　シャビー　彫刻
商品番号 G61913477190
商品名

芸術　1850年　フランス　チェア　猫脚　籐　ラタン　美術　芸術　シャビー　彫刻
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 26,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスフランス　チェア推定　1850年代ラタン（ケーン編み）サイズ:W40,5×H93見事なラタンの編み、美しい彫刻、バランスの取れたデザイン。その存在感は豊かさを与えてくれます。ガタ付き無し。ペット、タバコ無し。オイルメンテナンス。アンティークのお品物にご理解下さいませ。完璧をお求めの方の入札はご遠慮願います。心あるお取引きを宜しくお願い致します。張り地の素材···籐・ラタンカラー···ブラウン主な素材···籐・ラタン特徴···完成品
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http://narcologia.ru/goods/symmetric297545.html
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