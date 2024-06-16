【スタイリッシュ】シングルソファー(直接お取引き可:年内削除予定)

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はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。スタイリッシュな1人掛けソファーです。高級な黒の合成合皮製です。落ち着いて本を読んだり、ビデオ鑑賞したりするのに最適です。使用の機会がなく、自宅保管していました。お使い頂ける方へ、お譲りします。直接お取引き可能川崎市北部地区の自宅近くまで取りに来て頂ける方送料分5000円お値引き致します。コメントお願い致します。状態はお写真でご確認ください。正面背もたれ部分が一部白くなっています。左肘かけ部分少し汚れています。脚の部分に擦れ、削れたような傷があります。(お写真5〜9枚目)高さ 63㎝横幅 65㎝奥行き 57㎝高さが低いせいか、お部屋に置いても圧迫感がなく、どんなインテリアにも馴染みます。送料込みのためお値段交渉はごめんなさい。中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。