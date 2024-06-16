【値下げしました】「縁起物」龍峰窯　福寿親子鉢　大小5セット木箱入り　新品/美品



2023年最新】龍峰 窯の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】龍峰 窯の人気アイテム - メルカリ



2未使用 三洋陶器 三彩亭 竹斎 造 福寿 親子 鉢 揃 各5客 K6804-2 計10 ... 2未使用 三洋陶器 三彩亭 竹斎 造 福寿 親子 鉢 揃 各5客 K6804-2 計10 ...



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贈り物に心をこめて スギノトーキ 贈り物に心をこめて スギノトーキ



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ご覧頂きまして、ありがとうございます。縁起の良い絵柄の龍峰窯の福寿親子鉢。釉薬の色も美しく、丸みを帯びた角型と、内側の菊の絵柄は、お料理をグッと引き立てるデザイン。大きめ小鉢に小さい小鉢がすっぽり収まり、収納も楽なデザイン。木箱も美しく、贈り物にも。日陶連の安全証付き！新品/未使用の美品、オススメです。種類:親子鉢(大小サイズ)の５組セット素材:陶磁器サイズ:小鉢(大)口径約10.2cmx高さ約6cm 小鉢(小)口径約8cmx高さ4.5cm窯元:三洋陶器株式会社どなたか気に入って使って頂けると幸いです。＊自宅にて保管品ですので、 気になる方は、ご遠慮下さいませ。リサイクル資材を使って梱包しますが、丁寧な梱包を行ってお届けさせて頂きます。＊気持ちの良いお取引を心がけておりますので 是非、プロフィールをご一読下さいませ。＃龍峰窯#日陶連安全証＃ご贈答＃陶磁器#親子鉢＃三洋陶器株式会社#メルカリライブ大会